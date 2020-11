Disney+: Epic Games und Disney erweitern die Zusammenarbeit

Epic Games und Disney haben kürzlich eine neue Aktion angekündigt, in der man bis zu zwei Monate Disney+ abstauben kann.

Falls ihr Fortnite spielt und schon immer mal den Streaming-Dienst Disney+ ausprobieren wolltet, dann habe ich eine gute Nachricht für euch: Ihr dürft euch auf zwei kostenlose Monate Disney+ freuen.

So läuft die Aktion ab: Vom 11. November bis zum 31. Dezember 2020 können alle Fortnite-Spieler, mit einem Mindestalter von 18 Jahren, die einen Kauf in Fortnite mit echtem Geld tätigen und kein aktives Abonnement von Disney+ haben, bis zu zwei Monate Disney+ in den teilnehmenden Ländern in Nordamerika, Europa, Australien und Neuseeland erhalten, in denen Disney+ verfügbar ist.

“Wir sind immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, unseren Fortnite-Spielern mehr Inhalte zu bieten, ob durch Gameplay oder andere Arten von Entertainment“, betonte Adam Sussman, Präsident von Epic Games. “Durch den Ausbau unserer Zusammenarbeit mit Disney können wir dieses Vorhaben noch weiter vorantreiben – und zwar mit der immer größer werdenden Streaming-Plattform von Disney, auf der auch gerade erst die 2. Staffel von The Mandalorian gestartet ist.”

“Nach all den Jahren der starken Bindung zwischen Disney und Epic freuen wir uns, unser Angebot durch die neue Aktion zwischen Fortnite und Disney+ zu erweitern“, sagte Michael Paull, Präsident von Disney+. “Disney+ feiert demnächst seinen 1. Jahrestag und wir freuen uns sehr, dass wir diesen Anlass gebührend feiern können, indem wir den passionierten Fortnite-Fans das unglaubliche Zuschauererlebnis und die famosen Inhalte von Disney+ näherbringen können.”

Das denken wir:

Eine nette Aktion, von der beide Parteien profitieren – und die Spieler dürfen sich über ein Probeabo freuen.

