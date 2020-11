Fans entdecken neuen Hinweis auf Grand Theft Auto 6

Fans glauben, im neuen GTA Online Heist-Trailer einen Hinweis auf Grand Theft Auto 6 gefunden zu haben.

Rockstar Games hat kürzlich einen neuen Trailer zum kommenden Cayo-Perico-Heist für GTA Online veröffentlicht und in diesem Trailer denken Fans einen Hinweis auf GTA 6 gefunden zu haben.

Der Trailer trägt den Titel “Surveil.exe” und und zeigt am unteren Bildschirmrand Koordinaten. Gibt man diese Koordinaten nun in Google Maps ein, dann landet man an einem Ort im Bundesstaat Virginia in den Vereinigten Staaten.

Hier könnt ihr euch den Teaser ansehen:

Das Interessante: Auf der Satellitenaufnahme sieht man eine Serpentine, die aussieht, wie die römischen Ziffern VI. Daraus schließen Fans nun, dass Rockstar damit GTA VI (GTA 6) andeutet.

Hier ein Bild der Straße:

Zum Heist heißt es: “Bereitet euch darauf vor, das abgelegene Inselgelände des berüchtigtsten Drogendealers der Welt in Grand Theft Auto Online zu infiltrieren, dem bislang größten, gewagtesten und actionreichsten Neuzugang: The Cayo Perico Heist.”

Der Heist geht am 15. Dezember an den Start.

Was denkt ihr? Handelt es sich hier tatsächlich um einen Hinweis auf GTA 6?

Das denken wir:

Langsam sollte Rockstar Games mal erste Infos zu GTA 6 rüberwachsen lassen. Wir warten schon viel zu lange.