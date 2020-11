First 4 Figures veröffentlicht demnächst Figuren zu Zelda: Breath of the Wild

Der Figurenhersteller First 4 Figures bringt demnächst neue Figuren zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf den Markt.

First 4 Figures hat kürzlich ein cooles Figuren-Set zum Switch-Titel Zelda: Breath of the Wild vorgestellt. Das Set besteht aus einer Figur von Link und einer Figur von Zelda. Beide sind sehr detailliert und inspiriert von dem offiziellen Artworks von The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Link zeigt sich in einer dynamischen Pose und spannt seinen Bogen mit einem Antiken Pfeil, Abgesehen davon hat er sein Schwert, sein Schild, einen Köcher mit Pfeilen und das Shieka-Tablet dabei.

Prinzessin Zelda hingegen befindet sich in einer statischen Pose mit dem Sheikah-Tablet in der Hand. Übrigens: Beide Figuren stehen auf einer Basis mit einem Auge das leuchtet. Dieses Auge basiert auf dem Augensymbol des Sheikah-Stammes.

Hier ein paar Bilder der Figuren:











Der Preis für das Set beträgt 227,99 US-Dollar (rund 190,00 Euro) und vorbestellen könnt ihr euch die Figuren über diesen Link.

Als Release wird das vierte Quartal 2020 angegeben.

Das denken wir:

Das perfekte Geschenk für Fans von Zelda. Die Figuren sind wirklich toll, aber leider auch ziemlich teuer.