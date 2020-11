Fortnite: Morgen startet der Ghost Rider Cup

in

Im Rahmen der Marvel-Knockout Super Series im Battle-Royale-Shooter Fortnite wurde ein Ghost Rider-Skin vorgestellt.

Am 4. November startet im Rahmen der Marvel-Knockout Super Series der Ghost Rider Cup in Fortnite und neben der Chance auf einen Anteil am Preisgeld (1 Mio. US-Dollar) können Teilnehmer des Turniers vor allen andere die neuesten Marvel-Skins abstauben.

Nach Daredevil ist nun der Ghost Rider an der Reihe. Dazu heißt es: “Bevor Johnny Blaze zum Ghost Rider wurde, hatte er einen schweren Weg zu bestreiten. Ein Familienfluch, dämonische Mächte und andere finstere Vorkommnisse haben diesen feurigen Antihelden erschaffen. Fortnite-Spieler müssen einen Weg gehen, der sehr anders (aber trotzdem herausfordernd) ist, um das Outfit dieser Marvel-Legende zu erhalten: mit der Teilnahme an der Marvel-Knockout Super Series!”

So könnt ihr am Ghost Rider Cup teilnehmen

Schnappt euch am 4. November zwei Freunde und tretet im Ghost Rider Cup an, in dem der Marvel-Knockout-LTM (Trio) gespielt wird.

Dafür müsst ihr zum Wettkampf-Tab in der Lobby des Spiels gehen und dort den Ghost Rider Cup suchen, um die Startzeit für eure Region zu erfahren. Der Event-Modus wird im Modusmenü verfügbar sein, sobald das Event begonnen hat.

Übrigens: Die Teilnahme an Turnieren per Spielersuche ist nur möglich, wenn ihr Kontolevel 30 erreicht und die Zwei-Faktor-Authentifizierung eingerichtet habt.

Das denken wir:

Der Skin sieht wirklich cool aus. Comic-Fans kommen in diesen Tagen in Fortnite voll auf ihre Kosten.

