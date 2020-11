Friday The 13th: The Game – Jason wird mit einem letzten Update beerdigt

in

Gun Media hat kürzlich verraten, dass noch im November das letzte Update für das Survival-Spiel Friday The 13th: The Game veröffentlicht wird.

Falls ihr das Survival-Spiel Friday The 13th: The Game zockt, dann habe ich leider eine traurige Nachricht für euch. Der Support des Spiels wird demnächst eingestellt. Das wurde in einem Post im offiziellen Forum verraten.

Im Post heißt es: “Alle Dinge müssen irgendwann ein Ende haben. Und obwohl diese Aussage verhängnisvoll klingt, gibt es viel zu berichten und viele Neuigkeiten hervorzuheben.”

Mit dem Update werden die dedizierten Server vom Netz genommenund das Spiel auf Peer-to-Peer-Matchmaking für Quick-Play-Partien umgestellt. “Die Datenbankserver bleiben jedoch aktiv und beherbergen weiterhin alle Spielerfortschritte und Entsperrungen, sodass Benutzer Freitag, den 13th: The Game über Peer-to-Peer-Schnellspiele und private Spiele weiter spielen können.” Abgesehen davon swerden mit dem Patch einige Fehler im Spiel behoben.

Abgesehen davon werden die offiziellen Foren geschlossen und archiviert, so dass man Spieler weiterhin auf die Forenbeiträge zugreifen kann.

Ein Grund für das Ende des Supports wurde nicht genannt, aber man kann davon ausgehen, dass die Spielerzahl so gering ist, dass sich die Kosten für den Betrieb dedizierter Server nicht mehr rechtfertigen lassen.

Die Entwickler verabschieden sich mit folgenden Worten: “Das Team von Gun möchte sich bei jedem Spieler und Fan bedanken, der Freitag, den 13., zu dem gemacht hat, was es heute ist. Wir wissen, dass diese Nachricht schwer zu hören ist, obwohl sie unvermeidlich ist. Wir schätzen jeden einzelnen von euch.”

Spielt ihr Friday The 13th: The Game noch? Wenn ja, wie findet ihr diesen Schritt? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Es ist verständlich, dass der Support nicht ewig gewährleistet werden kann, aber schade ist es trotzdem, dass es für das Spiel keine Updates mehr geben wird.

Quelle: forum.f13game.com