Gerücht: Metal Gear Solid und Silent Hill erscheinen exklusiv für PS5

Laut eines neuen Gerüchts erscheinen Metal Gear Solid und Silent Hill exklusiv für die PlayStation 5.

Kooperiert Sony mit Konami, um zwei beliebte Gaming-Reihen wiederzubeleben? Wenn man einem neuen Gerücht glaubt, dann ja.

Die Rede ist von einem neuen Metal Gear Solid und einem neuen Silent Hill. Beide Spiele sollen exklusiv für die neue Sony-Konsole erscheinen. Das denkt zumindest der Branchen-Insider “Moore’s Law Is Dead”. Beweise dafür oder Quellen nennt der YouTuber jedoch nicht.

Insofern handelt es sich hier nur um ein Gerücht. Man sollte jedoch erwähnen, dass schon lange Gerüchte die Runde machen, dass Konami und Sony an einem neuen Silent Hill arbeiten. Beispielsweise berichteten wir im November darüber, dass das neue Silent Hill noch in diesem Jahr vorgestellt werden könnte.

Und wenn ihr mich fragt, dann wird das vermutlich am 11. Dezember passieren – falls es überhaupt passiert. Der Grund: An diesem Datum finden die Video Game Awards statt. Im Rahmen dieses Events gibt es immer wieder überraschende Ankündigungen. In diesem Jahr gäbe es keine bessere Gelegenheit mehr für so eine Ankündigung.

Was Metal Gear Solid betrifft: Ich denke, durchaus, dass es einen neuen Teil geben könnte, aber ohne eine Beteiligung des Schöpfers Hideo Kojima wäre das wohl ziemlich schwierig. Aber auch hier gab es schon Gerüchte. Im Mai berichteten wir darüber, dass Kojima vielleicht wieder mit Konami zusammenarbeiten könnte.

Das halte ich jedoch für unwahrscheinlich. Wahrscheinlich wäre es, dass sich Sony die Rechte an Metal Gear Solid sichert und ein neues Spiel unter dem Dach von Kojima Productions entwickeln lässt. Das ist jedoch reine Spekulation.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Ein neues Silent Hill und ein neues Metal Gear Solid? Das wäre der Hammer. MGS aber bitte nur mit Beteiligung von Kojima.

Quelle: wegotthiscovered.com