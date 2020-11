Gewinnspiel: EPOS | SENNHEISER GSP 601 Gaming-Headset im Wert von über 200 Euro (Update)

in

Ihr seid auf der Suche nach einem neuen Gaming-Headset? Dann solltet ihr euch dieses Gewinnspiel nicht entgehen lassen. Ihr habt die Chance auf das EPOS | SENNHEISER GSP 601 Gaming-Headset.

Updtae vom 21. November 2020 10:51 Uhr:

So Leute, wir haben eben den Gewinner unseres Gewinnspiels (Markus H.) per Zufallsgenerator gezogen und per Mail benachrichtigt.

Wir wünschen dem Gewinner viel Spaß mit diesem Preis

Vielen Dank für die Teilnahme und bleibt uns treu.

Originalmeldung vom 14. November 2020 10:11 Uhr:

Wir verlosen zusammen mit EPOS das Gaming-Headset EPOS │ SENNHEISER GSP 601 im Wert von 219,00 Euro. Um eine Chance auf dieses Headset zu haben, müsst ihr lediglich unser Gewinnspiel-Tool weiter unten auf der Seite ausfüllen.

Das kabelgebundene, geschlossene akustische Gaming-Headset EPOS │ SENNHEISER GSP 601 überzeugt mit hoher Klangtreue und akustischer Klarheit für ein großartiges Gaming-Erlebnis. Das robuste Design des GSP 601 wurde für Spieler mit Sinn für Ästhetik entwickelt und besticht durch ein cooles Farbdesign in schlichtem Weiß mit schwarzen und kupferfarbenen Akzenten.

Die ergonomischen Ohrpolster aus Kunstleder und mit anpassbarem Kontaktdruck gewährleisten auch in der lautesten Umgebung eine wirkungsvolle Geräuschdämpfung. Der flexible Mikrofonarm bietet zusätzlich eine Lift-to-Mute-Funktion für kristallklare Teamkommunikation.

Darüber hinaus ist die rechte Ohrmuschel mit einem leichtgängigen Lautstärkeregler für spontane Anpassungen während des Spiels ausgestattet. Dank austauschbarem ein- oder zwei-phasigem 3,5-mm Kabel ist das EPOS │ SENNHEISER GSP 601 für den Anschluss an Konsolen und PC geeignet.

So nehmt ihr am Gewinnspiel teil

Der Gewinner wird am 21. November 2020 per Zufallsgenerator gezogen und per Mail benachrichtigt.

