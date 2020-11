Ghostrunner für Nintendo Switch bestätigt

in

505 Games and All In! Games haben bestätigt, dass das Spiel Ghostrunner noch im November für die Nintendo Switch erscheint.

Für PC, Xbox One und PlayStation 4 ist der Cyberpunk-Ego-Slasher Ghostrunner bereits erhältlich. Switch-Besitzer mussten bisher auf den Titel verzichten, aber das ändert sich bald, denn mittlerweile wurde das Spiel auch für die Nintendo-Konsole angekündigt. So soll Ghostrunner für die Switch bereits am 10. November erscheinen.

Übrigens: Wer das Spiel zwischen dem 10. November und dem 10. Dezember kauft, der erhält zwei Katanas, die nur für Switch-Spieler erhältlich sind. Ein Schwert mit einem speziellen Design und das andere mit einem Nintendo-Logo.

Zum Spiel heißt es: “Ghostrunner ist ein Hardcore-FPP-Slasher voller blitzschneller Action in einer düsteren Cyberpunk-Megastruktur. Erklimme den Dharma-Turm – die letzte Bastion der Menschheit, die nach der Apokalypse noch übrig ist. Begib dich nach oben, stelle dich dem tyrannischen Schlüsselmeister und räche dich.

Die Straßen dieser Turmstadt sind voller Gewalt. Mara, die Schlüsselmeisterin, regiert mit eiserner Faust und nimmt wenig Rücksicht auf menschliches Leben.

Wenn die Ressourcen schwinden, fallen die Starken über die Schwachen her und Chaos bedroht die verbleibende Ordnung. Der entscheidende letzte Moment naht. Ein letzter Versuch, die Dinge in Ordnung zu bringen, bevor die Menschheit ausstirbt

Als fortschrittlichster Klingenkämpfer, der jemals geschaffen wurde, bist du immer zahlenmäßig unterlegen, aber niemals überlegen. Spalte deine Feinde mit einem monomolekularen Katana, weiche Kugeln mit deinen übermenschlichen Reflexen aus und setze eine Vielzahl spezialisierter Techniken ein, um zu überleben.”

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Spiel findet ihr hier.

Das denken wir:

Cool, dass Switch-Besitzer nicht auf das Spiel verzichten müssen. Wer auf schnelle Action und das Cyberpunk-Setting steht, der sollte sich Ghostrunner nicht entgehen lassen.