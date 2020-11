Holt euch jetzt The Textorcist kostenlos und treibt mit der Tastatur Dämonen aus

Epic Games bietet aktuell das Schreibgeschwindigkeitsspiel The Textorcist: The Story of Ray Bibbia im Epic Games Store an.

Erinnert ihr euch noch an The Typing of the Dead? In dieser “House of the Dead”-Variante musste man tippend gegen Zombies kämpfen. In The Textorcist: The Story of Ray müsst ihr auch um euer Leben tippen. Nur kämpft ihr nicht gegen Zombies, sondern gegen Dämonen.

In diesem Titel übernehmt ihr die Rolle von Ray Bibbia, einemem Privat-Exorzisten, der sich einer drohenden dämonischen Gefahr gegenübersieht und sich gleichzeitig seinen eigenen Dämonen stellen muss.

Dazu heißt es: “In einer verfallenden Stadt, deren Straßen voller Schläger, Verbrechen und Zensur sind, spielst du den einzigen Mann, der dies alles aufhalten kann. Im weltweit ersten Spiel, beim dem handschriftliche Exorzismen schnell eingetippt werden sollen, erwarten dich bahnbrechendes Gameplay, Exorzisten, Dämonen, Heavy-Metal-Sänger, Zuhälter, der Papst, Drama, schlechte Witze und jede Menge Hardcore-Boss-Kämpfe voller Action.”

Aktuell wird The Textorcist kostenlos im Epic Games Store angeboten. Über diesen Link könnt ihr euch das Spiel herunterladen.

Weitere News, Infos und Videos zum Thema “Epic Games Store” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Hier erwartet euch ein abgefahrenes Spielerlebnis, das aber nicht jedem gefallen wird. Wer keine Lust auf Tippen hat, der ist hier falsch.