Man kann jetzt das Resident Evil 3 Remake als Ellie aus The Last of Us 2 spielen

Dank einer neuen Modifikation kann man nun das Resident Evil 3 Remake als Ellie aus The Last of Us 2 spielen.

Heute habe ich mal eine coole Crossover-Modifikation für euch. Eine Mod, die es euch ermöglicht, Resident Evil 3 als Ellie aus The Last of Us 2 zu zocken. Dabei stehen euch das Seattle- und das and Winter-Outfit zur Verfügung.

Auch das Gesicht von Ellie istr animiert, wodurch es fast so aussieht, als hätte Capcom einen offiziellen TLOU2-SKin für Resident Evil 3 veröffentlicht. Hier könnt ihr euch ein Video ansehen, das die Modifikation in Aktion zeigt.

Um die Mod installieren zu können, benötigt ihr Fluffyquack’s Mod Manager. Habt ihr den Mod Manager installiert, dann müsst ihr die Datei Ellie_TLOU2_By_Darknessvaltier.rar hier installieren: \ Modmanager \ Games \ RE3R \

Danach müsst ihr die Mod noch aktiviern und ihr könnt als Ellie spielen.

Herunterladen könnt ihr euch die Modifikation über diesen Link.

Das denken wir:

Ellie passt super in das Resident Evil 3 Remake. Aber das ist ja auch kein Wunder, denn Erfahrung mit fiesen Monstern hat sie ja bereits.

Quelle: dsogaming.com