Morgen erscheint Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales für die PS4

Während PS5-Spieler hierzulande noch ein paar Tage auf Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales warten müssen, können PS4-Spieler schon morgen loslegen.

Die PlayStation 5 erscheint in Deutschland am 19. November und zu den Starttiteln gehört unter anderem auch das Actionspiel Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales. Wer eine PlayStation 4 besitzt, der darf aber schon morgen, am 12. November, das nächste Spider-Man-Abenteuer bestreiten.

Morgen erscheint Miles Morales nämlich bereits für die PS4 und aus diesem Grund wurde mittlerweile auch der Launch-Trailer veröffentlicht, der einige neue Szenen aus dem Spiel zeigt.

Offiziell heißt es dazu: “Marvel’s Spider-Man: Miles Morales erscheint sowohl für PS4 als auch für PS5. Wir wissen, dass nicht alle von euch gleichzeitig das Upgrade auf die PS5-Konsole durchführen werden, weshalb es für uns entscheidend war, einen Upgrade-Weg von der PS4-Konsole auf die PS5-Konsole ohne zusätzliche Kosten anzubieten. So könnt ihr das Spiel ab dieser Woche mit einem guten Gefühl auf PS4 spielen (was wunderschön ist und sich großartig spielen lässt!), und gleichzeitig wisst ihr, dass ihr euer Spiel mitnehmen könnt, wenn ihr euch für den Kauf einer PS5-Konsole entscheidet.”

Mit anderen Worten: Ihr könnt euch das Spiel jetzt für die PS4 holen und wenn ihr auf die PS5 wechselt, dann bekommt ihr ein kostenloses Next-Gen-Upgrade spendiert.

Hier ist der Launch-Trailer:

Sollte es weitere Neuigkeiten zum Spiel geben, dann lassen wir es euch wissen.

