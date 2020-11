NEO: The World Ends with You für PS4 und Switch angekündigt

Square Enix hat kürzlich NEO: The World Ends with You mit einem ersten offiziellen Trailer angekündigt.

The World Ends with You wurde im Juli 2007 in Japan für den Nintendo DS veröffentlicht. Im April 2008 folgte dann der Release hierzulande. Nun soll im Sommer 2021 endlich ein Nachfolger erscheinen.

Der neue Teil trägt den Titel NEO: The World Ends With You und kommt für PlayStation 4 und Switch auf den Markt. Mit der Ankündigung wurde auch gleich ein Trailer veröffentlicht, den ihr unter diesen Zeilen findet. Hier bekommen wir bereits erste Spielszenen zu sehen.

Worum geht es in NEO: The World Ends with You?

In NEO: The World Ends with You übernimmt man die Rolle von Protagonist Rindo, der am Spiel der Reaper teilnehmen und täglich Missionen erfüllen muss, um der Auslöschung zu entgehen. Auf seiner Reise erkundet er eine Nachbildung des Tokioter Einkaufsviertels Shibuya. Dort erlebt man als Spieler viele Aspekte der japanischen Jugendkultur und der dortigen Subkulturen.

Hier der Trailer zum Spiel:

Übrigens ist The World Ends with You als Final Remix für die Switch erhältlich. Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Webseite.

Das denken wir:

Die ersten Szenen aus dem Spiel sehen sehr vielversprechend aus. zum Glück dürfen sich Fans nun auf einen Nachfolger freuen.