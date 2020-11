No More Room in Hell 2: Seht euch hier den neuen Trailer zum Survival-Shooter an

in

Das Team hinter No More Room in Hell 2 hat einen neuen Gameplay-Trailer zum kommenden Survival-Shooter veröffentlicht.

Fans des Free-to-Play-Survival-Shooter No More Room in Hell dürfen sich freuen, denn kürzlich wurde ein neuer Trailer zum zweiten Teil veröffentlicht. Dieser zeigt den aktuellen Stand des Spiels.

Man sollte jedoch erwähnen, dass es sich hier um eine Work-in-Progress Version handelt und dass sich bis zum Release noch viel verändern wird. Trotdzem bekommt man durch das neue Video schon mal einen guten Eindruck davon, was das Spiel zu bieten hat.

In diesem Koop-Survival-Shooter müsst ihr zusammen mit euren Freunden eine Zombie-Apokalypse überleben. Und das Ganze gestaltet sich nicht so einfach, denn die Munition und die Waffen im Spiel sind stark begrenzt.

Übrigens verfolgen die Entwickler einen “realistischen” Ansatz. Das bedeutet, dass das HUD sehr minimalistisch gestaltet ist und es auch kein Fadenkreuz gibt.

Heir der neue Trailer:

Einen Release-Termin gibt es noch nicht. Sollte sich das ändern, dann lassen wir es euch wissen.

Über diesen Link gelangt ihr zum offiziellen Blog des Spiels.

Das denken wir:

Die Entwickler scheinen gute Fortschritte zu machen, aber bis das Spiel fertig ist, müssen wir uns wohl noch einige Monate gedulden.