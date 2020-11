Pokémon GO: Niantic stellt mit “GO Beyond” das bisher größte Update vor

in

Niantic hat kürzlich Einzelheiten zum kommenden “GO Beyond”-Update für Pokémon GO vorgestellt.

Wer Pokémon GO spielt, der wird sich sicherlich darüber freuen, dass es bal ein neues Update gibt – das bisher größte. Mit dem Update “GO Beyond”, das am 30. November an den Start geht, verspricht Niantic ein verbessertes Levelerlebnis für alle Spieler. Abgesehen davon wird die Level-Obergrenze auf 50 erhöht.

Darüber hinaus werden Jahreszeiten eingeführt, die sich auch auf In-Game-Events auswirken werden und es erscheinen erstmals Pokémon aus der Kalos-Region.

Hier alle Neuerungen in der Übersicht:

Neues Levelsystem : Ab 30. November tritt ein neues, überarbeitetes Levelsystem in Kraft. Dieses beinhaltet eine erweiterte Level-Obergrenze von 50 und exklusive Belohnungen für Trainer, die vor Ende des Jahres Level 40 erreichen. Hierdurch macht Pokémon GO sowohl für aktuelle als auch für zurückkehrende Spieler noch mehr Spaß. Außerdem wird es neuen Spielern, die noch nicht die höchsten Stufen erreicht haben, leichter fallen, Freunde mit höherem Level einzuholen. Alle Einzelheiten sind hier zu finden.

: Ab 30. November tritt ein neues, überarbeitetes Levelsystem in Kraft. Dieses beinhaltet eine erweiterte Level-Obergrenze von 50 und exklusive Belohnungen für Trainer, die vor Ende des Jahres Level 40 erreichen. Hierdurch macht Pokémon GO sowohl für aktuelle als auch für zurückkehrende Spieler noch mehr Spaß. Außerdem wird es neuen Spielern, die noch nicht die höchsten Stufen erreicht haben, leichter fallen, Freunde mit höherem Level einzuholen. Alle Einzelheiten sind hier zu finden. Verbesserungen der Quality-of-Life: Anpassungen zu Begegnungen und dem Fangen von Pokémon, Abenteuer-Sync, Kumpel-Abenteuer, Feldforschung, Geschenken und mehr sind in Vorbereitung.

Anpassungen zu Begegnungen und dem Fangen von Pokémon, Abenteuer-Sync, Kumpel-Abenteuer, Feldforschung, Geschenken und mehr sind in Vorbereitung. Jahreszeiten : Trainer können sich alle drei Monate auf eine neue Jahreszeit mit großen Veränderungen und neuen Pokémon freuen. Für die kommende Jahreszeit können sich die Trainer auf die „Festliche Jahreszeit‟ freuen, die am 1. Dezember 2020 um 8:00 Uhr Ortszeit beginnt. Trainer werden an einer Reihe von In-Game-Events teilnehmen können, bei denen Pokémon aus verschiedenen Regionen (einschließlich der Kalos-Region) erscheinen. Am Ende dieser Jahreszeit wird auch eine brandneue globale Veranstaltung eingeführt. Zusätzlich zu den regulären Änderungen zu Beginn jeder Jahreszeit können Trainer Mega-Updates der Mega Pokémon sowie Änderungen des GO Battle League-Formats, der Ranglisten sowie der Belohnungsstruktur erwarten. Alle Einzelheiten dazu gibt es hier.

: Trainer können sich alle drei Monate auf eine neue Jahreszeit mit großen Veränderungen und neuen Pokémon freuen. Pokémon der 6. Generation: Ab dem 2. Dezember werden in Pokémon GO auch Pokémon erscheinen, die ursprünglich in der Kalos-Region entdeckt wurden, zum Beispiel Igamaro, Fynx, Froxy, Dartiri, Pyroleo und mehr. Trainer erwartet eine Reihe damit verbundener Events und Aktionen, darunter einige Forschungen anlässlich der Festtage und ein rätselhaftes Raid-Ei. Alle Einzelheiten dazu gibt es hier.

Ab dem 2. Dezember werden in Pokémon GO auch Pokémon erscheinen, die ursprünglich in der Kalos-Region entdeckt wurden, zum Beispiel Igamaro, Fynx, Froxy, Dartiri, Pyroleo und mehr. Trainer erwartet eine Reihe damit verbundener Events und Aktionen, darunter einige Forschungen anlässlich der Festtage und ein rätselhaftes Raid-Ei. Alle Einzelheiten dazu gibt es hier. Events: Um sich für den Start des GO Beyond-Updates am 30. November einzustimmen, können sich die Trainer auf Boni und Veranstaltungen freuen, darunter das heute startende, zwölftägige Freundschafts-Event, den Community Day im Dezember und einige weitere Events anlässlich der Festtage. Weitere Details gibt es hier.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Pokémon GO haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Mit diesem Update bekommen Trainer wieder jede Menge zu tun. Zum Glück kann man bald wieder weiter aufleveln.