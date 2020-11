Prince of Persia: Warrior Within – So cool könnte ein Remake auf Basis der Unreal Engine 4 aussehen

In einem neuen Video bekommen wir zu sehen, wie ein modernes Remake des Spiels Prince of Persia: Warrior Within aussehen könnte.

Vermutlich habt ihr ja bereits mitbekommen, dass Ubisoft an einem Remake des Klassikers Prince of Persia: The Sands of Time arbeitet. Erscheinen soll das Spiel Anfang 2021. Und während Ubisoft Sands of Time neu auflegt, zeigt uns der Entwickler Nayam Amarshe, wie ein Remake von Prince of Persia: Warrior Within aussehen könnte.

Im nachfolgenden Video bekommen wir einige Teile des Spiels zu sehen, die auf Basis der Unreal Engine 4 entstanden sind. Laut des Entwicklers wurden für die Szenen 99% aller Assets ersetzt. Darüber hinaus dürft ihr euch auf fotorealistische 4K-Texturen sowie eine realistische Beleuchtung freuen.

Hier das Video:

Falls ihr euch nun fragt, ob es irgendwann eine spielbare Demo geben wird, dann muss ich euch leider enttäuschen. Wie der Entwickler erklärt, wird es keine spielbare Demo geben, denn um alles spielbar zu machen, müsste Nayam alles neu machen und das wäre zu viel Arbeit.

Schade, aber wenigstens wissen wir nun, wie eine Neuauflage des Spiels aussehen könnte.

Ein Remake von Warrior Within wäre richtig cool. Mal sehen, vielleicht dürfen wir uns ja früher oder später noch über eine Neuauflage freuen.