Project EVE: Seht euch hier den Prototypen in Aktion an

Das Studio Shift Up hat ein Video veröffentlicht, das den Prototypen des kommenden Spiels Project EVE zeigt.

Gerade arbeitet Shift Up an einem Spiel namens Project EVE, in dem die Heldin Eve die Erde nach ihrem Zusammenbruch gegen Alien-Invasoren, die sogenannten NA-tives, verteidigen muss.

Im Spiel erwarten uns fordernde Kämpfe, die an das ein oder andere Souls-like erinnern und eine hübsche Grafik, die auf Basis der Unreal Engine 4 entsteht. Einen ersten Eindruck vom Spiel bekommt ihr mit dem nachfolgenden Video.

Dieses Video zeigt den Prototypen, in dem sich Eve einen intensiven Kampf mit einem Boss liefert.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Die ersten Szenen Project EVE sehen auf jeden Fall interessant aus. Wir sind schon sehr gespannt, was das finale Spiel zu bieten hat.