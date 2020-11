PS4: Diese 3 Spiele gibt es jetzt unter 10 Euro

in

Sony bietet im PlayStation Store wieder einige Top-Spiele für die PS4 unter 10 Euro an.

Aktuell gibt es im PlayStation Store drei Spiele für die PlayStation 4, die unter 10 Euro angeboten werden. Wer also mal wieder auf der Suche nach guten und günstigen Games ist, der sollte sich die Angebote mal ansehen. Nachfolgend findet ihr die wichtigsten Infos zu den Spielen und die Links zu den Produktseiten im PlayStation Store.

Resident Evil 4

“Resident Evil 4 liefert auf der PlayStation 4 volle 1080p HD bei einer erhöhten Bildrate. Dieses revolutionäre Meisterwerk stellt einen Wendepunkt der Serie dar, da es erstmals eine 3rd-Person-/Über-die-Schulter-Perspektive ins Gameplay eingebracht hat. Mit einer packenden Story, die nach der Vernichtung der Umbrella Corporation handelt, hat Resident Evil 4 nicht nur den Verlauf von Resident Evil verändert, sondern auch noch zahllose andere Titel beeinflusst.”

Preis: 7,99 Euro

Angebot im PlayStation Store

Burnout Paradise Remastered

“Willkommen zurück in Paradise City! Mache ‘Action’ zu deinem zweiten Vornamen, wenn du in Burnout Paradise Remastered zum Herrscher der Straße wirst. Stell die Stadt auf den Kopf, vom hektischen Innenstadtverkehr bis hin zu wilden Gebirgsstraßen. Erlebe die hochoktanigen Stunts und mutwillige Zerstörung erneut in einem der großartigsten Arcade-Rennspiele aller Zeiten!

Burnout Paradise Remastered ist der ultimative Online-Rennfahr-Spielplatz für dich und deine Freunde. Dieses Remaster beinhaltet alle Erweiterungen aus dem Year of Paradise, einschließlich des Big Surf Island-Updates, die bis ins kleinste Detail nachempfunden wurden und auf PlayStation 4 Pro in 4K genossen werden können”

Preis: 9,99 Euro

Angebot im PlayStation Store

Fade to Silence

“Fade to Silence entführt die Spieler in eine postapokalyptische Eiswelt, in der es gilt, den Gefahren der Natur und den Gegnern zu trotzen. Die rätselhafte Story, der stete Kampf um Ressourcen, das Abwägen von kurzfristigen Bedürfnissen und langfristigen Zielen sowie die spannende Atmosphäre machen dieses Spiel zu einem einzigartigen Survival-Abenteuer.”

Preis: 9,89 Euro

Angebot im PlayStation Store

Weitere News, Infos und Videos zum Thema “PS4” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Das sind alles sehr interessante Spiele und mit Resident Evil 4 erwartet euch ein richtiger Kult-Hit zu einem fairen Preis.