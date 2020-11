PS5: Sony sperrt Accounts wegen unrechtmäßiger Nutzung der PS Plus Collection

in

Kürzlich wurde bekannt, dass Sony PlayStation-Accounts wegen unrechtmäßiger Nutzung der PS Plus Collection sperrt.

Laut eines Posts auf der Facebook-Seite Nmia 尼 未 亞 berichten einige Spieler über Account-Sperrungen, die wegen unrechtmäßig genutzen Zugängen zur PS Plus Collection verhängt wurden.

So erklären einige PlayStation-Nutzer, dass ihr Konto vorübergehend gesperrt wurde, nachdem sie ihren Freund mit einer PS5 gebeten hatten, sich in ihrem Konto anzumelden, um ihnen Zugang zur PS Plus Collection zu gewähren. PS5-Konsolen, die wiederholt zur Aktivierung dieser Konten verwendet wurden, werden dauerhaft gesperrt .

Mittlerweile ist bekannt, dass die Sperrung nicht durch die Aktivierung der PS Plus Collection ausgelöst wird, sondern durch einen Verteidigungsmechanismus des PlayStation Network, der die Konsole und das Konto vor Hacking oder Missbrauch schützt.

“Wenn mehr als 50 verschiedene Konten an einer Konsole angemeldet sind und Einkäufe im PS-Store einer anderen Region tätigen, erkennt das System, dass es gehackt wurde. Das Konto wird für 2 Monate gesperrt, während die Konsole dauerhaft gesperrt wird. Derzeit wird beim Kundendienst verhandelt, ob sich die Situation ändert, aber der gemeinsame Einkauf verstößt tatsächlich gegen die Regeln und Vorschriften, und es gab einen Mechanismus, um das gehackte Konto vor weiterem Missbrauch zu schützen”, so Nmia 亞 未 亞.

Die PS Plus Collection umfasst 20 kostenlose Spiele, die man auch auf der PS4 spielen kann:

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7

Sollte es weitere Neuigkeiten zu diesem Thema geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Gebt euren Zugang zur PS Plus Collection also am besten nicht weiter, sonst riskiert ihr eine Sperrung und das wäre äußerst ärgerlich.