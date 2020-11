PS5 vorbestellen: Termin für 3. Welle steht

in

GameStop hat verkündet, dass man die PS5 sehr bald schon wieder vorbestellen kann.

Eine PlayStation 5 vorzubestellen ist aktuell nicht ganz einfach, denn die Next-Gen-Konsole ist bei jedem Händler ausverkauft und Sony hat mittlerweile verraten, dass die Next-Gen-Konsole am Veröffentlichungstag nur online verkauft wird.

Mit anderen Worten: Am 19. November, also am Veröffentlichungstag der Konsole, wird es keine Geräte bei eurem Händler des Vertrauens geben. Die Konsole kann nur online vorbestellt werden.

Und nachdem die Konsolen der ersten zwei Vorbestellwellen in wenigen Minuten vergriffen waren, fragen sich viele Fans, wann man sich denn wieder eine PS5 vorbestellen kann. Darauf haben wir nun eine Antwort.

PS5-Vorbestellungen am Veröffentlichungstag wieder möglich

Bei GameStop ist es ab dem 19. November wieder möglich, eine pS5 vorzubestellen. Das gab der Händler in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt. Das Problem: Es wurde nicht genannt, wie umfangreich das Kontingent ausfällt. Es ist also zu erwarten, dass der nächscte Schwung auch wieder schnell vergriffen sein wird.

Abgesehen davon ist auch nicht bekannt, wann genau die Konsolen nach der Bestellung ausgeliefert werden. Dazu heißt es nur: “in den darauffolgenden Wochen”.

Das denken wir:

Es ist wirklich schade, dass die Zahl der verfügbaren PS5-Konsolen zum Start so gering ausfällt. Aber wenigstens ist Nachschub in Sicht.