Rayman macht jetzt auch Devil May Cry 5 unsicher

Der Modder “galenhy” hat eine Modifikation für Devil May Cry 5 veröffentlicht, die Rayman ins Spiel bringt.

Falls ihr euch gerade fragt, warum kein neues Rayman angekündigt wird: Der Jump-and-Run-Held ist beschäftigt – er verkloppt Dämonen im Actionspiel Devil May Cry 5.

Jep, ihr habt richtig gelesen. Man kann Devil May Cry 5 jetzt auch als Rayman spielen – wenn man das möchte. Das ist dank einer neuen Rayman-Mod möglich, die ihr euch über diesen Link herunterladen könnt.

Hier handelt es sich jedoch “nur” um eine Charaktertausch-Mod, die Nero mit Rayman ersetzt. Aber das Ergebnis ist trotzdem ziemlich cool. Hier seht ihr die Mod in Aktion:

To the people who have been waiting for a new 3D Rayman game… Rayman has been busy#DMC5 pic.twitter.com/gl4lMkvGwX