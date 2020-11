Red Dead Redemption 2: Rockstar Games bestätigt enttäuschende Nachricht

in

In einem Interview hat Rockstar Games durchschimmern lassen, dass es wohl keinen Singleplayer-DLC für Red Dead Redemption 2 geben wird.

Red Dead Redemption 2 erschien im Oktober 2018 für PS4 und Xbox One. Mittlerweile ist das Spiel auch für PC und via Google Stadia erhältlich und es zählt zu den besten Spielen, die je veröffentlicht wurden (Metacritic Score 9,7). Kein Wunder, dass sich Fans schon lange einen Singleplayer-DLC wünschen. Aber was das betrifft, habe ich eine enttäuschende Nachricht für euch.

Bisher haben die Entwickler dem Spiel keinen Einzelspieler-DLC spendiert, sondern sich eher auf die Verbesserung und Erweiterung von Red Dead Online konzentriert. Und wie es scheint, wird sich das auch nicht ändern.

“Diese Welt, diese Ära, bietet so viel Raum für das Erzählen von Geschichten”

In einem Interview mit Games Radar haben die Entwickler von Rockstar Games mehr oder weniger bestätigt, dass sich kein Story-DLC in der Mache befindet. So direkt wurde das zwar nicht formuliert, aber als Tarek Hamad von Rockstar North nach der Zukunft des Spiels und der Möglichkeit eines Einzelspieler-DLCs gefragt wurde, sagte er: “Im Moment konzentriert sich das Team darauf, die Welt von Red Dead Online auszubauen.”

Der Entwickler weiter: “Diese Welt, diese Ära, bietet so viel Raum für das Erzählen von Geschichten und die Einführung eines breiten Spektrums verschiedener Charaktere, die alle alleine oder mit einer ganzen Gruppe erlebt werden können.”

Ähnlich sieht es übrigens auch bei GTA 5 aus, für das es ebenfalls keinen Singleplayer-DLC gibt. Dafür bekommt GTA Online regelmäßig Updates spendiert.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Red Dead Redemption 2 haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Ein DLC für das Spiel wäre wirklich super. Schade, dass es wohl nie dazu kommen wird.

Quelle: comicbook.com