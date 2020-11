Seht euch hier die neuen Spielszenen aus Destruction AllStars an

in

Das Studio Lucid Games hat kürzlich neue Spielszenen aus dem kommenden PS5-Titel Destruction AllStars veröffentlicht.

Zuerst wurde Destruction AllStars als Starttitel für die PlayStation 5 angekündigt, dann war es sehr lange still rund um den Titel und mittlerweile wurde er auf 2021 verschoben. Dafür bekommen wir nun neue Spielszenen zu sehen.

Und zwar hat Lucid Games einen neuen Gameplay-Trailer veröffentlicht, der einen guten Eindruck davon gibt, was uns im Spiel erwartet: ein abgefahrener Arena-Racer, in dem wir uns in mit Fallen gespickten Arenen erbarmungslose Überlebenskämpfe mit anderen Fahrern liefern.

Hier der neue Trailer:

Darüber hinaus wurde auch verraten, welche Modi es geben wird. Nachfolgend findet ihr eine kleine Übersicht.

Massaker

Hier erwartet uns ein klassisches Deathmatch. Man kann alleine oder in Teams spielen. Ziel ist es, so viele Gegner wie möglich zu schrotten, bevor die Zeit abläuft.

Motornado

In diesem Modus verdient man Zahnräder (die Sammelobjekte bei AllStars), indem man Herausforderern Schaden zufügt oder sie schrottet. Die Zahnräder werden automatisch im eignen Fahrzeug aufbewahrt. Um Punkte zu erlangen, muss man dann sein Fahrzeug opfern, indem man in den Motornado fährt.

Bunkern

Dieser Modus ist teambasiert. Es fallen Zahnräder zu Boden, wenn man Gegner schrottet oder ausknockt. Man muss dann die Zahnräder zu Fuß sammeln und einen Spießrutenlauf durch Fahrzeuge bewältigen, um eine der drei Banken auf der Karte zu erreichen. Hat man das geschafft, stellt man sich auf eine Bank, um Zahnräder zu deponieren und die Bank für das eigene Team zu erobern.

Absturz

In Absturz bricht die Arena unter den Rädern der Spieler weg. Man kann Gegner vom Rand der Karte stürzen. Der letzte Spieler, der übrig bleibt, gewinnt.

Dazu kommt ein Trainings-Modus und eine Herausforderer-Serien, in der Spieler in ausgewählten Herausforderungsevents gegen die KI exklusive kosmetische Gegenstände freischalten können.

Abgesehen davon planen die Entwickler, das Spiel mit neuen Inhalten wie Saisons, Events und Updates ständig zu erweitern, darunter auch neue Spielmodi. Uns erwarten:

Neue AllStars

Neue Herausforderer-Serien

Neue Funktionen

Sobald es weitere Neuigkeiten dazu gibt, lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Schade, dass dieser Titel nicht schon zum Start der Konsole verfügbar sein wird. Die neuen Spielszenen sehen auf jeden Fall vielversprechend aus.

Quelle: blog.de.playstation.com