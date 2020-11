Shenmue 3 erscheint noch im November auf Steam

in

Das Studio Ys Net hat kürzlich verraten, wann das Spiel Shenmue 3 auf Steam erscheint.

Seit einem Jahr ist Shenmue 3 exklusiv im Epic Games Store erhältlich, aber nun wurde endlich verraten, wann das Spiel auf Steam erscheint. So soll der Titel ab dem 19. November auf der Valve-Plattform verfügbar sein.

2015 startete Ys Net eine Kickstarter-Kampagne, die zwei Millionen Dollar in weniger als sieben Stunden einbrachte. Sie endete mit über sechs Millionen Dollar. Somit zählt diese Kampagne zu den erfolgreichsten auf Kickstarter.

Das Spiel setzt da an, wo der zweite Teil endete: Der junge Kampfkünstler Ryo Hazuki ist noch immer dabei, das Geheimnis hinter dem Mord an seinem Vater zu lüften und sich an dsessen Mörder Lan Di zu rächen.

Zum Spiel heißt es: “In diesem dritten Teil der epischen Shenmue-Reihe sucht Ryo nach dem Geheimnis hinter dem Spiegel des Phönix, dem Artefakt, auf das es die Mörder seines Vaters abgesehen haben. Seine Reise führt ihn durch das beeindruckend in Szene gesetzte ländliche China, voller Leben und umgeben von wunderschönen Landschaften.

Auf seinem Abenteuer verschlägt es Ryo in Städte und Bergdörfer, in denen er sein Training fortsetzt, sich die Zeit mit Glücksspiel vertreibt, Spielhallen besucht und Teilzeitjobs annimmt, während er weiter nach der Wahrheit hinter dem Spiegel des Phönix sucht.”

Das denken wir:

Fans der Reihe kommen mit Shenmue 3 voll auf ihre Kosten. Wer die Vorgänger nicht mochte, der wird aber auch mit dem dritten Teil keinen Spaß haben.

