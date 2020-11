So genial ist der Fotomodus in Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Insomniac Games hat kürzlich den Fotomodus in Marvel’s Spider-Man: Miles Morales vorgestellt.

Na, zockt ihr schon fleißig Marvel’s Spider-Man: Miles Morales? Wenn ja, dann solltet ihr unbedingt mal den Fotomodus ausprobieren. Hier kann man wirklich geniale Bilder erstellen. Und wie man diesen Modus am besten einsetzt, das verrät James Stevenson von Insomniac Games in einem neuen Blog-Beitrag.

Rückt Miles Morales ins rechte Licht

Das Highlight in diesem Fotomodus: der Lichtmodus. Dieser ermöglicht es unter anderem verschiedene Lichtquellen zu platzieren, um eine gewünschte Lichtstimmung zu erzeugen. Dazu heißt es: “Uns fiel immer wieder auf, wie die Community verschiedene Punkte in der Stadt nutzte, um die Lichtgestaltung ihrer Fotos interessanter zu machen. Als Gil Doron, unser UI/UX Lead und Fotomodus-Guru, diese Fotos sah, wollte er es den Spielern einfacher machen, jederzeit und an jedem Ort Lichtquellen zu erstellen. So entstand der Lichtmodus.

Ihr könnt jetzt bis zu drei Lichtquellen platzieren und kontrollieren, indem ihr Höhe, Entfernung, Farbe, Lichtintensität, Farbintensität, Streuung und Weichheit festlegt.

Außerdem können Spieler jetzt das natürliche Licht verändern; Lichtquellen in der Spielwelt, auch das Sonnenlicht, können hinsichtlich Intensität, Höhe und Drehung modifiziert werden. Dasselbe gilt für das Umgebungslicht. Einer unserer Lieblingstipps ist es, das Umgebunglicht weit herunterzuschrauben und dann mit dem Belichtungssystem beeindruckende Kontraste zu schaffen.”

Abgesehen davon könnt ihr nun auch den Anzug direkt im Fotomodus-Menü wechseln, Held und Feinde ein- und ausblenden und das Wetter aktivieren oder deaktivieren. Darüber hinaus gibt es verschiedene Optionen für die Tiefenschärfe. Außerdem dürft ihr euch über brandneue Sticker und Fotomodus-Rahmen freuen.

Im nachfolgenden Trailer seht ihr den Fotomodus in Aktion:

Wie findet ihr Spider-Man: Miles Morales?

Das denken wir:

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ist grafisch eines der beeindruckendsten PS5-Launch-Spiele. Abgesehen davon ist es verdammt gut. Wer auf Spider-Man steht, der darf sich Miles Morales nicht entgehen lassen.