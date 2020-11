Soulcalibur 6: Hwang kehrt als DLC-Charakter zurück

Bandai Namco Entertainment hat kürzlich Hwang als neuen DLC-Charakter für Soulcalibur 6 vorgestellt.

Für Soulcalibur-Veteranen ist Hwang, der nächste DLC-Kämpfer in Soulcalibur 6, kein Unbekannter. Hwang ist eine Figur aus der Soul-Reihe. Als koreanischer Schwertkämpfer trat Hwang zum ersten Mal in Soul Blade auf und kehrte in Soulcalibur und Soulcalibur 3 zurück. In Soulcalibur 5 war er ein NPC und nun ist er ein DLC-Charakter der zweiten Season von Soulcalibur 6.

Im nachfolgenden Trailer zeigt Hwang, was er so auf dem Kasten hat. Er ist ein schneller Charakter, der mit seinem “Dark Thunder”-Langschwert ordentlich austeilen kann.

Übrigens: Ein weiterer DLC bringt ein neues Set zur Charaktererstellung mit zusätzlichen Teilen zum Thema Tekken ins Spiel. Abgesehen davon wird es ein kostenloses Inhaltsupdate geben, das eine neue Stage einführt, die Motien Pass Ruins.

Zusätzlich dürft ihr euch auf das klassische Kostüm-Set von Seong Mi-na sowie neue Mitsurugi- und Nightmare-Episoden freuen.

Alle DLCs und Inhalte werden am 2. Dezember 2020 erscheinen.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Über die Rückkehr von Hwang werden sich sicher viele Fans freuen. Mal sehen, wie er sich so in der Arena schlägt.