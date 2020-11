Spider-Man: Miles Morales – Fan stellt emotionale Szene aus “Into the Spider-Verse” grandios nach

Ein Fan von Marvel’s Spider-Man: Miles Morales hat die wohl bekannteste Szene aus dem Film “Spider-Man: Into the Spider-Verse” nachgestellt.

Falls ihr den Film “Spider-Man: Into the Spider-Verse” gesehen habt, dann erinnert ihr euch bestimmt an die “Leap of Faith”-Szene, in der Miles Morales zu Spider-Man wird. Ihr wisst schon, die hier:

Diese Szene hat der Spider-Man-Fan “Much118x” im Spiel Marvel’s Spider-Man: Miles Morales nachgestellt und das Ergebnis ist wirklich grandios und funktioniert genauso gut wie im Film.

Hier könnt ihr euch das Video ansehen:

Ziemlich abgefahren, oder? Das findet auch die Netzgemeinde, denn mittlerweile hat er Clip schon über 70.000 Likes.

In Spider-Man: Into the Spider-Verse treffen die Welten von Miles Morales und Peter Parker aufeinander. Peter Parker übernimmt die Mentorenrolle und kümmert sich um Miles, der gerade erst seine Kräfte kennenlernt.

Falls ihr den Film bisher verpasst habt, dann solltet ihr ihn euch unbedingt ansehen – es lohnt sich!

Das denken wir:

“Spider-Man: Into the Spider-Verse” ist ein grandioser Film, den sich kein Fan von Spider-Man entgehen lassen sollte. Und wer eine PS4 oder PS5 besitzt, der sollte sich unbedingt Miles Morales holen. Hier erwartet euch ein tolles Actionspiel mit einer beeindruckenden Grafik.

