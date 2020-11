Spider-Man Miles Morales: Spieler stoßen auf Ingame-Tribut zu Ehren von Chadwick Boseman

in

Kürzlich sind Spieler von Spider-Man Miles Morales auf einen Ingame-Tribut zu Ehren von Chadwick Boseman gestoßen.

Wer Spider-Man Miles Morales durchgespielt hat, der hat im Abspann vor der Teaser-Szene zu Teil 2 bereits gesehen, dass die Entwickler bei Insomniac Games dem verstorbenen Schauspieler Chadwick Boseman, der vor allem für seine Rolle als Black Panther bekannt war, ihren Tribut zollen.

In den Credits heißt es: “In liebevoller Erinnerung an einen edlen König.

Chadwick Boseman

Seine Ehre, Stärke und sein Mitgefühl werden für kommende Generationen nachhallen.

Wakanda für immer.”

Das ist jedoch nicht der einzige Tribut, den man zu Ehren von Chadwick Boseman in Spider-Man Miles Morales finden kann. Spieler haben kürzlich einen subtileren Hinweis auf den Schauspieler entdeckt.

Und zwar heißt eine Straße im New Yorker Stadtteil Midtown Boseman Way. Der Boseman Way ersetzt die E 42nd Street aus demm Spiel Spider-Man 2018 für die PS4.

Hier ein Bild der Straße:

Wie gefällt euch Spider-Man Miles Morales? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

R.I.P. Chadwick Boseman.

