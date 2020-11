Tekken 7: Der Season Pass 4 ist ab 10. November erhältlich

in

Bandai Namco Entertainment hat angekündigt, dass DLC 16 und 17 die ersten Inhalte des Season Pass 4 für Tekken 7 sind. Dieser erscheint bereits am 10. November.

Erst kürzlich berichteten wir darüber, dass der vierte Season Pass für das Kampfspiel Tekken 7 angekündigt wurde. Jetzt wurden verraten, dass der Season Pass 4 morgen veröffentlicht wird.

Mit dem DLC 16 dürft ihr euch über die geheimnisvolle Kunimitsu freuen. Sie ist die Tochter der ersten Kunimitsu, die ihren letzten Auftritt in Tekken Tag Tournament 2 hatte. In DLC 17 wird die Stage Vermilion Gates eingeführt, die euch in das traditionelle Japanschickt.

Abgesehen davon wurde auch ein kostenloses Update angekündigt, durch das ein paar Verbesserungen am Balancing und im Online-Spiel vorgenommen werden. Darüber hinaus wird ein erneuertes Rangsystem hinzufügt. Die kompletten Patchnotes findet ihr hier.

DLC 16 und 17 sind ab 10. November im Rahmen des Season Pass 4 verfügbar, aber auch einzeln erhältlich.

Das denken wir:

Endlich gibt es wieder Nachschub für Tekken-Fans. Wir sind schon gespannt, wie sich Kunimitsu so in der Arena schlägt.