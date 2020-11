The Avengers: Es gibt jetzt eine Thor-Modifikation für GTA 5

Kürzlich wurde eine ziemlich coole “The Avengers”-Modifikation für GTA 5 veröffentlicht, die Thor ins Spiel bringt.

Heute habe ich mal etwas für Fans der Avengers, die gerne Grand Theft Auto 5 spielen. Und zwar hat der Modder JulioNiB eine Avengers-Mod für GTA 5 veröffentlicht, die es ermöglicht, als Superheld Thor zu spielen.

Die Mod umfasst neben Thor auch acht Spezialangriffen, die ihr über das Mausrad auswählen könnt. Abgesehen davon könnt ihr Mjolnir verwenden, um eure Gegnern anzugreifen.

Hier einige der Features dieser Mod:

Unbewaffnete Nahkampfangriffe

Mjolnir (Hammer) Nahkampfangriffe

Storm Breaker Nahkampfangriffe

Aufgeladene Nahkampfangriffe

Flug

Aufgeladener Schnellflug (Hammer werfen)

Funktion zum Laden von Energie

Automatische Ladungsenergie bei Regen / Gewitter

Automatische Ladungsenergie bei Nahkampfangriffen

Energieeffekte in Körper und Waffe

Automatische Heilung

Wurfwaffenangriffe

Animiertes HUD mit Energie- und Gesundheitsanzeige

Animiertes Power-Auswahl-HUD mit Angriffsvorschau in der Mitte

HUD zur Auswahl des Nahkampfmodus (standardmäßig nur für Controller aktiviert)

8 Spezialangriffe

Über diesen Link könnt ihr euch die Modifikation herunterladen.

Das denken wir:

Es ist absolut erstaunlich, was die Modding-Community immer wieder in GTA 5 zaubert. Diese Mod ist besser also so manches offizielle Superheldenspiel.

