The Dark Pictures Anthology: House of Ashes für 2021 angekündigt

Supermassive Games und Bandai Namco Entertainment haben kürzlich The Dark Pictures Anthology: House of Ashes angekündigt.

Little Hope, der zweite Teil der The Dark Pictures Anthology, ist mittlerweile erhältlich und darum wurde nun der dritte und letzte Teil derHorror-Reihe angekündigt. Dieser trägt den Titel The Dark Pictures Anthology: House of Ashes und den Teaser dazu bekommt man am Ende von Little Hope zu sehen. Der Teaser zu Little Hope wurde damals auch am Ende von The Dark Pictures Anthology: Man of Medan präsentiert.

Bisher sind noch keine genauen Details zum Spiel bekannt, aber im Teaser bekommen wir zu sehen, dass uns das Spiel wohl in der Wüste schickt, wo uns das “House of Ashes” erwartet. Laut eines sumerischen Mythos werden dort die Seelen der Toten von den Dämonen gequält.

Abgesehen davon bekommen wir eine Frau – vermutlich ein spielbarer Charakter – und einige Soldaten zu sehen, die in der Dunkelheit um ihr Leben zu kämpfen scheinen.

Hier der Teaser:

Über diesen Link gelanngt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Noch lässt sich nicht sagen, was uns hier erwartet. Der Teaser verspricht auf jeden Fall schon mal ein interessantes Setting.