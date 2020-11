Update: PS5 vorbestellen ab heute wieder möglich – letzte Chance vor Weihnachten

in

Ab heute kann man die PS5 wieder bei einigen Händlern vorbestellen – voraussichtlich ist das die letzte Chance vor Weihnachten. Wir haben für euch die wichtigsten Infos zur aktuellen Lage.

Die 3. Vorverkaufswelle der PlayStation 5 hat bereits heute um 0:00 Uhr begonnen – und zwar bei GameStop. Dort war die Konsole – wie zu erwarten war – innerhalb weniger Minuten vergriffen. Abgesehen davon sorgte der Ansturm dafür, dass die Seite zeitweise nicht mehr verfügbar war.

Dazu hieß es: “Leider sind bereits keine PS5 mehr verfügbar. Sobald wir News für Euch haben und eine neue Reservierungsphase starten können, informieren wir Euch wieder.”

Aber keine Sorge: Wenn ihr kein Glück hattet, dann könnt ihr es heute im Laufe des Tages bei anderen Händlern versuchen. Bei folgenden Händlern könnt ihr die Konsole heute noch vorbestellen – wenn ihr schnell genug seid:

Amazon.de (ab 13 Uhr)

(ab 13 Uhr) Euronics.de (Uhrzeit unbekannt)

(Uhrzeit unbekannt) Expert.de („Vormittag“)

(„Vormittag“) Libro.at (seit 7 Uhr)

(seit 7 Uhr) Medimax.de (Uhrzeit unbekannt)

(Uhrzeit unbekannt) Mueller.de (Uhrzeit unbekannt)

(Uhrzeit unbekannt) Otto.de (Uhrzeit unbekannt)

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Originalmeldung vom 18. November 2020

Mittlerweile haben einige Händler verraten, ab wann es wieder möglich ist, eine PS5 vorbestellen zu können.

Wer eine PlayStation 5 möchte, in den ersten zwei Vorverkaufswellen aber leer aus ging, der fragt sich sicher, wann es denn wieder eine Möglichkeit gibt, die neue Sony-Konsole vorzubestellen. Darauf haben wir eine Antwort für euch, denn die ersten Händler haben bereits einen Termin genannt.

So hat GameStop verraten, dass man die PS5 ab dem 19. November, also am Veröffentlichungstag der Konsole, wieder bestellen kann. Hier der entsprechende Tweet dazu:

Und auch Medimax kann am 19. November wieder Konsolen anbieten. Dazu heißt es: “Wir freuen uns bekannt zu geben, dass am 19.11., dem Erscheinungstag der PlayStation 5, die Möglichkeit bestehen wird, weitere PlayStation 5 online unter www.medimax.de zu bestellen. Zur Veröffentlichung werden keine Konsolen zum Verkauf in den Geschäften verfügbar sein. Um die neuesten Updates zu erhalten, besuchen Sie bitte weiterhin unsere Seite.”

Auch bei Amazon kann man die PS5 bald wieder vorbestellen

Neben GameStop und Medimax hat mittlerweile auch Amazon angekündigt, wann man die neue PlayStation wieder vorbestellen kann. So hat Amazon Kunden darüber informiert, dass die PlayStation 5 ab dem 19. November ab 13 Uhr wieder auf Amazon vorbestellbar ist. Im selben Zug wurde jedoch auch verkündet, dass der Bestand “sehr begrenzt” sei.

Es wurde jedoch kein Auslieferungstermin genannt. Mit anderen Worten: Wenn ihr die PS5 am 19. November bestellt, kann es durchaus noch einige Tage dauern, bis die Konsole bei euch ankommt.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

