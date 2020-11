Vermutlich könnt ihr die PS5 noch vor Weihnachten wieder bestellen

in

Sony macht Hoffnung darauf, dass ihr euch noch vor Weihnachten eine PS5 bestellen könnt. Vermutlich wird es in diesem Jahr noch eine 4. Verkaufswelle geben.

Der Vorverkauf der PS5 war wirklich chaotisch und auch die 3. Verkaufswelle lief ziemlich absurd ab, aber vielleicht wird bald alles besser. Sony macht nämlich Hoffnung auf weitere Konsolen, die noch vor Weihnachten verfügbar sein könnten.

In einem Interview mit BBC erklärte Sony-CEO Jim Ryan nämlich: “Ihr könnt sicher gehen, dass wir sehr hart daran arbeiten, vor und nach Weihnachten große Lieferungen [der PlayStation 5] auf den Markt bringen.”

“Dies wird ein größerer Start sein [als die PS4]. Und ich denke, angesichts der Umstände, in denen wir uns befinden, können wir ruhig stolz darauf sein”, so der CEO weiter.

Mit anderen Worten: Sony möchte auf jeden Fall vor Weihnachten weitere PS5-Konsolen auf den Markt bringen und wenn ihr mich fragt, wird das auch passieren. Man sollte nur immer wieder die verschiedenen Shops im Blick behalten, denn es wird voraussichtlich nach und nach Konsolen nur in geringen Mengen geben, die sicher wieder schnell vergriffen sein werden, aber wer hartnäckig bleibt, der hat gute Chancen, noch in diesem Jahr eine PlayStation 5 in die Finger zu bekommen.

Sollte es Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Das macht Hoffnung. Wir sind schon gespannt, wann es weitere Infos zur 4. Welle gibt.

Quelle: gamepro.de