Warhammer: Odyssey – Registriert euch jetzt für die Beta (Trailer)

Das Studio Virtual Realms hat den ersten Cinematic-Gameplay-Trailer zum kommenden Smartphone-MMO Warhammer: Odyssey veröffentlicht.

Mit Warhammer: Odyssey erwartet uns ein interessantes Free2Play-MMORPG für Android und iOS, in dem ihr euch in ein düstres PvE-Abenteuer stürzen könnt. Darum geht es: Morrslieb, der Chaosmond, wächst am Himmel über der Alten Welt und unter seiner bösen Fratze drohen Kreaturen die Mauern des Menschen zum Einsturz bringen.

“Es ist jedoch nicht alles verloren! Diejenigen, die sich gegen die Dunkelheit und das Chaos stellen würden, die die Zivilisation bedrohen, haben sich wieder zusammengeschlossen und alte Pakte eingehalten, wie sie es in vergangenen Zeiten getan haben. Jetzt ist die Zeit für Helden, jetzt ist die Zeit dafür Schmiede deine Odyssee”, heißt es dazu.

Und falls ihr das Spiel schon vor dem Release ausprobieren wollt, dann könnt ihr euch über diesen Link für die Beta registrieren.

Kürzlich wurde auch ein Trailer mit ein paar neuen Spielszenen veröffentlicht, den ihr euch hier ansehen könnt:

Was sagt ihr zu den Spielszenen? Erzählt uns eure Meinung unten in den Kommentaren.

Einen Release-Termin gibt es übrigens noch nicht. Sollte sich das ändern, lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Wer auf das Warhammer-Universum steht, der sollte sich diesen Titel schon mal vormerken. Hier erwartet uns ein vielversprechendes Smartphone-MMO.