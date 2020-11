Worms Rumble: Die Beta-Phase wurde gestartet

Team17 hat die Beta-Phase des kommenden Spiels Worms Rumble auf der PS4 und dem PC gestartet.

Fans von Worms aufgepasst: Es steht ein Crossplay-Beta-Wochenende des Spiels Worms Rumble bevor. Und zwar dürfen PS4- und PC-Spieler bis zum 9. November den Titel kostenlos ausprobieren.

Die offene Beta beinhaltet eine neue Map namens Transforming Towers. Auf dieser Karte verwandelt sich ein Teil des Turms, aus dem die Map besteht, in einen riesigen Roboterwurm.

Abgesehen davon dürft ihr euch auf die Battle Royale-Modi Last Worm Standing und Last Squad Standing und Deathmatch freuen.

Zum Spiel heißt es: “In Worms Rumble erlebt ihr den Krieg der Würmer wie nie zuvor: Spielt die spannenden Runden in Echtzeit im Cross-Play mit bis zu 32 Spielern. Macht euch bereit für den Kampf in den Modi Deathmatch und Last Worm Standing, in denen ihr immer nur eine heilige Handgranate vom Tod entfernt seid!

Wählt aus einem Arsenal voller Lieblingswaffen: Bazooka, Schrotflinte und der Schafwerfer sind genauso dabei wie ganz neue Knaller, mit denen ihr euren wirbellosen Widersachern einheizen könnt. Passt euren Wurm an, wie es euch gefällt, nehmt an Herausforderungen teil oder erlebt saisonale Events. Und hört nie auf, im Labor zu experimentieren, denn dies ist ein ganz neues Worms!”

Über diesen Link könnt ihr euch die Beta für den PC herunterladen.

Das denken wir:

Cool, dass Fans endlich das neue Worms ausprobieren können. Wir sind schon gespannt, wie der neueste Teil bei der Community ankommt.