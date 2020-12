Aus einer geleakten Präsentation geht hervor, dass Sony weiterhin auf Singleplayer-Spiele setzt

Kürzlich wurde eine Präsentation von Sony geleakt, aus der hervorgeht, dass das Unternehmen weiterhin auf Singleplayer-Spiele setzt.

Spielt ihr lieber Singleplayer-Spiele oder zockt ihr häufiger online mit anderen? Was Singleplayer-Spiele betrifft, hat Sony ja ein paar richtig großartige Spiele parat: God of War, Horizon Zero Dawn und Ghost of Tsushima beispielsweise. Und wie es scheint, hält Sony weiterhin an der Strategie fest, hochwertige Sineplayer-Titel zu entwickeln.

“Jeder weiß, dass Einzelspieler stirbt”

Woher wir das wissen? Ganz einfach: Vice hat eine interne Präsentation von Sony in die Finger bekommen, in der es um Singleplayer-Spiele geht. Die Präsentation beginnt mit der These “jeder weiß, dass Einzelspieler stirbt”. Das hört sich nicht sehr positiv an, oder?

Diese Behauptung scheint jedoch nur in der Präsentation gelandet zu sein, um auf das Thema aufmerksam zu machen und um sie im weiteren Verlauf zu widerlegen.

Auf der nächsten Folie erklärte Sony nämlich, dass die internen Tracking-Daten zeigen, dass “Einzelspieler floriert“ und PlayStation-Benutzer regelmäßig mehr Zeit damit verbringen, offline als online zu spielen.

Sony skizzierte dann, welche Probleme Game mit Einzelspieler-Spielen haben. Unter anderem sind das folgende Punkte:

“Keine Ahnung, wie lange ich brauchen könnte, ich spiele nicht, wenn ich nicht mehr als 2 Stunden Zeit habe.”

“Das Durchsuchen langer Hilfevideos nimmt viel Zeit in Anspruch, wenn man stecken bleibt.”

“Wie man sozial interagiert, ohne das Risiko von Spoilern zu haben”

“Ich habe vergessen, was ich das letzte Mal in diesem Spiel gemacht habe, es ist schwer, wieder reinzukommen.”

Mit anderen Worten: Singleplayer-Spiele sind beliebt und erfolgreich, aber es gibt Verbesserungsbedarf. Vor allem, was die Zeit betrifft, die man für viele Einzelspieler-Games aufbringen muss.

Bilder der Präsentation gibt es leider nicht, damit die Quelle unbekannt bleiben kann.

Was haltet ihr von Singleplayer-Spielen? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Noch mehr News, Infos und Videos zur PS5 haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Das ist eine tolle Nachricht. Wir finden es Super, dass Sony weiterhin auf Singleplayer-Spiele setzt.