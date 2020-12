Back 4 Blood: Seht euch hier die neuesten Spielszenen aus dem Zombie-Koop-Shooter an

in

Warner Bros. Games hat neue Spielszenen aus dem kommenden Zombie-Koop-Shooter Back 4 Blood veröffentlicht.

Erst vor wenigen Tagen hat das Studio Turtle Rock das Spiel Back 4 Blood angekündigt und heute können wir euch einen Gameplay Showcase mit vielen neuen Spielszenen präsentieren.

In diesem Showcase erzählen euch die Entwickler, was ihre Vision für das Spiel ist. Zudem zeigt die erweiterte Gameplay-Demo, was die Spieler im geschlossenen Alphatest für PC erwartet, der ab sofort und bis 21. Dezember verfügbar ist.

Zum Spiel heißt es: “Die Geschichte von Back 4 Blood spielt nach einem katastrophalen Ausbruch, durch den der größte Teil der Menschheit entweder getötet oder von dem parasitären Devil Worm infiziert wurde. Abgehärtet durch unaussprechliche Ereignisse und entschlossen, für die Überlebenden zu kämpfen, haben sich die Cleaners, eine Gruppe von Apokalypse-Veteranen, zusammengeschlossen, um es mit den infizierten Ridden aufzunehmen und die Welt zurückzuerobern. Back 4 Blood bietet ein spannendes, dynamisches Gameplay und äußerst variable, anpassbare Action, die Gamer stets aufs Neue begeistern wird.”

Unter anderem dürft ihr euch auf eine kooperative Story-Kampagne für vier Spieler freuen. Es ist auch möglich, die Kampagne mit drei KI-Teamkameraden zu bestreiten. Abgesehen davon bietet das Spiel einen kompetitiven Multiplayer-Modus für bis zu acht Spieler. Hierbei wechseln sich die Teams in ihren Rollen als Cleaners und Ridden ab.

Über diesen Link könnt ihr euch für die Alpha anmelden.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Das Ganze erinnert sehr an Left 4 Dead und das ist auch gut so. Die neuen Spielszenen machen auf jeden Fall Laune. Wir freuen uns schon auf den Release.