Bei Prime Gaming könnt ihr jetzt exklusiven Fall Guys-Loot abstauben

Amazon hat verraten, was uns im Dezember beim Spiele-Abo-Dienst Prime Gaming erwartet.

Wenn ihr Prime Gaming nutzt, dann habe ich eine gute Nachricht für euch: Es gibt neue Inhalte für Abonnenten. Ab sofort gibt es das Winter Warmer Bundle für Fall Guys mit folgenden Inhalten:

Das Winter Warmer-Kostüm, winterliches Mode-Highlight im Blunderdome

Das Kostüm ist für stilvolles Herumstolpern bei eisigen Wetterbedingungen designt – natürlich sind Ober- und Unterteil des Kostüms beliebig mit anderer Kleidung kombinierbar!

Das Bundle enthält außerdem drei Kronen.

Abgesehen davon gibt es nun die kostenlosen Spiele Yooka-Laylee und Yooka-Laylee and the Impossible Lair abstauben. Am 24. Dezember folgt dann das Koop-Kochspiel Overcooked.

Darüber hinaus haben Mitgliedern sieben Tage kostenlosen Zugriff auf Aquapark.io und Cube Surfer.

Alle Angebote sind auf gaming.amazon.com erhältlich.

Sollte es weitere Neuigkeiten zum Thema geben, dann informieren wir euch darüber.

Das denken wir:

Das Spieleangebot bei Prime Gaming wächst – aber leider noch etwas langsam. Mal sehen, wie sich der Dienst in den kommenden Monaten weiterentwickelt.