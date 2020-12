Call of Duty: Black Ops Cold War – Testet jetzt den Multiplayer-Modus kostenlos

in

Activision hat angekündigt, dass der Multiplayer-Modus von Call of Duty: Black Ops Cold War ab sofort kostenlos gespielt werden kann – bis Weihnachten.

Wer sich bisher nicht durchringen konnte, den Ego-Shooter Call of Duty: Black Ops Cold War zu kaufen, das Spiel aber schon immer ausprobieren wollte, der hat nun Gelegenheit dazu. Und zwar könnt ihr ab sofort Teile des Multiplayer-Modus kostenlos bis zum 24. Dezember kostenlos spielen.

Diese kostenlsoe Testphase ermöglicht es euch, 18 verschiedene Karten auszuprobieren. Das Ganze ist in zwei Phasen aufgeteilt. Die erste Phase läuft ab sofort bis zum 21. Dezember. In dieser Phase dürft ihr euch auf die drei Modi 2v2 Gunfight, Team Deathmatch und Domination und die zwei Playlists Nuketown Holiday 24/7 und Raid the Mall freuen.

Die zweite Phase beginnt am 21. Dezember und läuft bis zum 24. Dezember. In dieser Phase könnt ihr zudem noch drei weitere Modi spielen: Prop Hunt, Combined Arms: Hardpoint und Fireteam: Dirty Bomb.

Darüber hinaus gibt es zwischen dem dem 18. und dem 21. Dezember doppelte XP, doppelte Weapon XP und doppelte Battle Pass XP.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Das ist eine feine Sache. So kann jeder das Spiel ohne Risiko ausprobieren.

Quelle: callofduty.com