Captain Tsubasa: Rise of New Champions – DLC und Update angekündigt

Bandai Namco Entertainment hat einen neuen DLC und ein neues Uodate für Captain Tsubasa: Rise of New Champions angekündigt.

Morgen, am 3. Dezember, dürft ihr euch auf einen neuen DLC und ein neues Update für das Spiel Captain Tsubasa: Rise of New Champions freuen. Euch erwarten die neuen Spieler Stefan Levin, Singprasert Bunnaak und Ricardo Espadas auf dem Platz.

Jeder Spieler besitzt natürlich spezielle Fähigkeiten, die ihr im Trailer unter diesen Zeilen in Aktion seht. Die Charaktere sind im Rahmen des Character Pass oder als Einzel-Packs erhältlich.

Abgesehen davon erscheint morgen auch das Update 1.10 und fügt neue, kostenlose Inhalte hinzu. Dazu heißt es: “Dies beinhaltet die Route für die Otomo-Mittelschule. SpielerInnen können sich auf eine weitere Episode für den Story Modus: Episode Ner Hero freuen, in der Team Play der Weg zum Sieg ist.”

Sollte es weitere Infos zum Spiel geben, dann lassen wir es euch wissen.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Die neuen Spieler bringen frischen Wind auf den Platz. Mal sehen, wie sie sich gegen Tsubasa und Co. schlagen.