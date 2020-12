Cities: Skylines gibt es jetzt kostenlos

in

Epic Games bietet das Spiel Cities: Skylines gerade kostenlos im Epic Games Store an.

Im Epic Games Store gibt es in den nächsten 15 Tagen alle 24 Stunden ein neues, kostenloses Spiel. Den Anfang macht Cities: Skylines. Hier erwartet euch eine sehr unterhaltsame Städtebausimulation, in der ihr eure eigene Stadt errichten und sie am Laufen halten müsst.

Ihr solltet jedoch schnell sein, denn das Angebot endet um 17:00 Uhr. Über diesen Link gelangt ihr zur Produktseite des Spiels.

Zum Spiel heißt es: “Cities: Skylines ist eine moderne Version der klassischen Städtebausimulation. Mit neuen Gameplay-Elementen stellt dich das Spiel vor den Nervenkitzel und die Herausforderung, eine echte Stadt zu errichten und am Laufen zu halten, während es zugleich die bekannte Städtebau-Erfahrung erweitert. Das Spiel der Macher der Reihe „Cities in Motion“ wartet mit einem ausgefeilten Transportsystem auf. Zudem bietet es Modding-Möglichkeiten zur Anpassung an den eigenen Spielstil, die das vielschichtige und anspruchsvolle Simulationserlebnis perfekt ergänzen. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Übernimm die Kontrolle und greife nach den Sternen!”

Abgesehen davon sind auch einige andere Titel bis zu 75% reduziert und alle, die sich aktuell einloggen, erhalten einen 10 €-Gutschein, wenn sie einen entsprechenden Kauf getätigt oder ein gratis Spiel freigeschaltet haben.

Das denken wir:

Wer Städtebausimulationen mag, der sollte sich dieses Angebot nicht entgehen lassen.