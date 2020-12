Cyberpunk 2077: Seht euch hier den Launch-Trailer an

in

CD Projekt RED hat den Launch.Trailer zum kommenden Rollenspiel Cyberpunk 2077 veröffentlicht.

Morgen, am 10. Dezember, erscheint Cyberpunk 2077 endlich für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Stadia. Aus diesem grund wurde nun auch der Launch-Trailer veröffentlicht, der viele neue Szenen aus dem Spiel zeigt.

Ihr bekommt einen guten Eindruck davon, was euch im Spiel erwartet: interessante Charaktere, eine spannende Story und jede Menge Action. Zum Launch-Trailer heißt es: “Der Trailer taucht tief in die Welt und die Geschichte von Cyberpunk 2077 ein. Er zeigt die Bindungen, die die Spieler und Spielerinnen knüpfen werden, die Gefahren, denen sie sich stellen müssen, und die Anstrengungen, die sie unternehmen werden, um ihre eigene Geschichte von V, der Hauptfigur des Spiels, zu schreiben. Das Video, das die Spieler auf ihre umfangreichen Abenteuer in der Megalopolis Night City vorbereitet, steht ab sofort auf dem YouTube-Kanal von Cyberpunk 2077 zur Verfügung.”

In diesem Sinne: Viel Spaß mit dem Trailer!

Und was sagt ihr? Ziemlich großartig, oder?

Übrigens: Das Spiel ist auch auf Xbox Series X|S- und PlayStation 5-Konsolen spielbar und zu einem späteren Zeitpunkt wird ein kostenloses Upgrade für Besitzer der Xbox One bzw. PlayStation 4 Versionen veröffentlicht, das die Vorteile der nächsten Hardware Generation nutzt.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite.

Weitere News und Videos zu Cyberpunk 2077 haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Das Warten hat endlich ein Ende. Wir sind schon gespannt, wie das Spiel bei der Community ankommt. Die unfassbar hohen Erwartungen zu erfüllen, ist fast schon unmöglich.