Cyberpunk 2077: Werft einen Blick hinter die Kulissen der deutschen Version

Das Studio CD Projekt RED hat ein Video veröffentlicht, in dem wir einen Blick hinter die Kulissen der deutschen Version von Cyberpunk 2077 werfen können.

Seit heute ist Cyberpunk 2077 endlich für PC, PS4, Xbox One und Stadia erhältlich und vermutlich seid ihr schon alle fleißig am Zocken. Aber falls ihr mal eine Pause einlegt, dann solltet ihr euch nachfolgendes Video zum Spiel ansehen.

Hier bekommt ihr einen guten Eindruck davon, welche Mühe sich CD Projekt bei der deutschen Version gegeben hat – vor allem was die Vertonung betrifft. Das Inhouse-Team des polnischen Studios hat zusammen mit Zusammen mit GlobaLoc in Berlin mehrere Monate an der deutschen Fassung gearbeitet.

Und das Ergebnis kann sich wirklich hören lasssen. Nachfolgend findet ihr das Video, das ganze 20 Minuten dauert und wirklich sehr sehens- und hörenswert ist.

Hier noch ein Überblick über den Hauptcast:

Flavia Vinzens (V, weiblich) Björn Schalla (V, männlich) Benjamin Völz (Johnny Silverhand) Carlos Lobo (Jackie Welles) Mario Hassert (Viktor) (Mario Hassert) Toru Tanabe (Goro Takemura) Lina Rabea Mohr (Misty Olszewski) Tilo Schmitz (Dexter DeShawn) Magdalena Turba (Evelyn Parker) Kristina Tietz (Judy Alvarez) Jaron Löwenberg (Anders Hellman) Yusuke Yamasaki (Yorinobu Arasaka) Peter Flechtner (Delamain) Dela Dabulamanzi (Maman Brigitte) Nicole Hannak (Alt Cunningham) Martina Treger (Rogue Amendiares) Charles Rettinghaus (Kerry Eurodyne) Giovanna Winterfeldt (Panam Palmer) Martin Schubach (Stanley)

Wie gefällt euch Cybrpunk 2077? Wurden eure Erwartungen erfüllt? Teilt uns eure Meinung zum Spiel in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Die deutsche Fassung ist wirklich sehr gelungen. Der Aufwand hat sich absolut gelohnt.