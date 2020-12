Cyberpunk 2077 wurde bereits über 13 Millionen Mal verkauft

in

CD Projekt RED hat kürzlich verkündet, dass das Rollenspiel Cyberpunk 2077 bereits über 13 Millionen Mal verkauft wurde.

Der Release von Cyberpunk 2077 war eine ziemliche Katastrophe, daran lässt sich leider nichts mehr ändern. Und trotzdem: Das Spiel ist ein großer Verkaufserfolg.

So erklärte CD Projekt RED kürzlich in einem aktuellen Investorenbericht, dass Cyberpunk 2077 weltweit bisher über 13 Millionen Mal verkauft wurde. Hier handelt es sich um Schätzungen.

Dazu heißt es: “Diese Zahl gibt das geschätzte Volumen des Einzelhandelsumsatzes auf allen Hardwareplattformen an (unter Berücksichtigung der von Einzelhandelskunden eingereichten Retouren sowohl im stationären als auch im digitalen Geschäft), dh den ‘Verkauf’. abzüglich aller Rückerstattungsanträge, die bis zum Veröffentlichungsdatum dieses Berichts im Rahmen der Kampagne ‘Help Me Refund’ direkt an das Unternehmen gesendet wurden.”

Mit anderen Worten: Trotz der Probleme, die Cyberpunk 2077 definitiv hat, verkauft sich das Spiel bestens. Man sollte jedoch nicht vergessen, dass es trotz der ersten Updates noch immer viele Bugs und Performance-Probleme im Spiel gibt. Die Entwickler sind jedoch eifrig damit beschäftigt, die nächsten Patches an den Start zu bringen.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Gratulation! Das ist ein toller Erfolg. Schade nur, dass es zum Start so viele Probleme gab.