Das düstere Jump’n’Run-Rätselspiel Inside gibt es jetzt kostenlos

Epic Games bietet des düstere Jump’n’Run-Rätselspiel Inside heute kostenlos im Epic Games Store an.

Neuer Tag, neues kostenloses Spiel im Epic Games Store: Heute gibt es das Indie-Spiel Inside. Über diesen Link gelangt ihr zur Produktseite des Spiels. Das Angebot endet heute um 17:00 Uhr.

In Inside gerät ein Junge allein und auf der Flucht in die Fänge eines düsteren Projekts. Euch erwartet ein Mix aus Jump’n’Run und Rätselspiel in einer bedrohlichen Welt voller Gefahren.

Besonders beeindruckend ist vor allem die stilisierte Grafik, die durch gezielten Einsatz von wenigen Farben ein sehr cooles Gesamtbild auf den Screen zaubert. Abgesehen davon ist das Sounddesign auch sehr gelungen.

Hier der Trailer zum Spiel:

Übrigens: Vor wenigenTagen wurde die komplette Liste mit den kostenlosen Spielen geleakt, die uns im Dezember im Epic Games Store erwarten. Alle Infos dazu haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Hier erwartet euch düsteres und sehr intensives Indie-Spiel, das man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte.