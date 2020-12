Das sind die 10 schlechtesten Spiele des Jahres laut Metacritic

Die Seite Metacritic hat eine Liste mit den 10 schlechtesten Spielen des Jahres veröffentlicht.

In diesem Jahr gab es wirklich zahlreiche Gaming-Highlights. Wir durften uns über Spiele wie Ghost of Tsushima, The Last of Us 2, Half-Life: Alyx, Animal Crossing: New Horizons, Final Fantasy VII Remake und mehr freuen. Es gab aber auch ein paar ziemlich miese Spiele.

Eine Liste mit den 10 miesesten Spielen hat nun die Seite Metacritic veröffentlicht, die Bewertungen der Fachpresse und von der Community sammelt. Die Liste, die ihr weiter unten findet, basiert auf dem Metascore. Dieser ergibt sich aus dem Durchschnitt aller eingereichten Tests.

Die Liste wird vom Switch-Spiel Tiny Racer angeführt. Danach folgt das Remake des Ego-Shooter-Klassikers XIII. Auf Platz 3 befindet sich der Titel Dawn of Fear für die PS4.

Hier die Liste mit den 10 schlechtesten Spielen des Jahres:

Tiny Racer (Switch) – 29 XIII Remake (Xbox One) – 32 Dawn of Fear (PS4) – 33 Fast & Furious Crossroads (PC) – 34 Arc of Alchemist (Switch) – 36 Remothered: Broken Porcelain (PC) – 39 Tamarin (PS4) – 40 Street Power Soccer (PS4) – 41 Gleamlight (Switch) – 42 The Elder Scrolls: Blades (Switch) – 42

Was sind eurer Meinung nach die schlechtesten Spiele des Jahres? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

In diesem Jahr gab es wirklich viele Höhen und Tiefen – auch in der Welt der Videospiele. Mal sehen, was uns im neuen Jahr erwartet.

Quelle: metacritic.com