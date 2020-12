Das sind die PlayStation Plus-Spiele im Januar 2021

Sony hat die PlayStation Plus-Spiele vogrstellt, über die sich Abonnenten im Januar 2021 freuen dürfen.

Natürlich gibt es auch im Januar wieder “kostenlose” Spiele für Abonnenten des Dienstes PlayStation Plus. Welche das sind, hat Sony kürzlich auf dem offiziellen PlayStation Blog verraten.

So dürft ihr euch ab dem 5. Januar auf zwei PS4-Titel freuen. Neben Shadow of the Tomb Raider wird auch Greedfall angeboten. Besitzer der PlayStation 5 bekommen Maneater. Nachfolgend findet ihr alle wichtigen Infos zu den Spielen.

Shadow of the Tomb Raider

“Kämpft, erforscht, stellt Gegenstände her und überlebt im dichten und gefährlichen Dschungel Südamerikas in Lara Crofts bisher größtem Abenteuer, während ihr die Welt vor einer Maya-Apokalypse retten wollt. Sammelt Ressourcen und bezwingt das gnadenlose Terrain. Eure Gegner verfügen über mehr Waffen und sind deutlich in der Überzahl, daher müsst ihr die Umgebung zu eurem Vorteil nutzen: Greift aus dem Schatten heraus an und verwendet Schlamm, um euch zu tarnen. Nutzt fortgeschrittene Fortbewegungstechniken, um längst vergessene Gräber zu erreichen und Rätsel zu lösen, die ein tödliches Ende haben können.”

Greedfall

“In diesem atemberaubenden Action-RPG erkundet ihr unbekanntes Terrain. Ihr landet auf einer abgelegenen Insel voller Magie und Reichtümer, verloren gegangener Geheimnisse und fantastischer Kreaturen. Ihr könnt frei entscheiden, welche Fähigkeiten und Zaubersprüche ihr euch aneignen wollt und ob ihr eure Ziele mit Kampf, Diplomatie, Täuschung oder Tarnung erreichen wollt. Entscheidet über das Schicksal dieser neuen Welt, schließt Freundschaften mit euren Begleitern und ganzen Fraktionen oder hintergeht sie.”

Maneater

“Erlebt die ultimative Machtfantasie als das bekannteste Meeresraubtier – ein furchterregender weißer Hai! Maneater ist ein Open-World-Action-RPG (ShaRkPG) für Einzelspieler – und ihr seid der Hai. Ihr beginnt als kleines Haifischjunges und müsst in der rauen Welt überleben, während ihr euch im Ökosystem nach oben fresst. Nebenbei erkundet ihr eine große und abwechslungsreiche grenzenlose Welt und trefft auf verschiedenste Gegner – sowohl Menschen als auch Wildtiere. Mit den richtigen Ressourcen könnt ihr wachsen und euch weit über die Maximalgröße hinaus entwickeln, die die Natur vorgesehen hat. So kann jeder Spieler den Hai an seinen Spielstil anpassen. Fresst. Erkundet. Wachst.”

Diese Spiele sind bis zum 1. Februar 2021 verfügbar.

Weitere News, Infos und Videos zum Thema “PlayStation Plus” findet ihr hier.

Das denken wir:

Da erwarten euch drei richtig coole Spiele, von denen sich jedes lohnt – vor allem, wenn man auf Action steht.