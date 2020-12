Destiny 2: Bungie veröffentlicht kostenloses Next-Gen-Upgrade

in

Bungie hat kürzlich ein komplett kostenloses Next-Gen-Upgrade für Destiny 2 veröffentlicht.

Heute haben wir mal wieder eine gute Nachricht für alle Hüter: Bungie hat mit einem komplett kostenlosen Upgrade die Next-Gen-Versionen von Destiny 2 auf der Xbox Series X/S und PlayStation 5 veröffentlicht.

Auf den neuen Konsolen könnt ihr das Spiel mit 60 FPS und 4K-Auflösung erleben (Xbox Series S bietet 1080p und 60 FPS). Abgesehen davon unterstützt der PvP-Modus Schmelztiegel auf Next-Gen-Konsolen 120 FPS.

In der offiziellen Mitteilung zum Upgrade heißt es: “Besitzer einer Xbox One oder PlayStation 4 können weiterhin Generationen-übergreifend mit Freunden spielen, die die Next-Gen-Versionen derselben Konsolen-Familie benutzen. Darüber hinaus erhalten Besitzer von Destiny 2 auf der Xbox One und der PlayStation 4 kostenlose Upgrades zu den Destiny 2-Versionen der Xbox Series X, Xbox Series S und der PlayStation 5 für alle existierenden Inhalte.”

Übrigens: Im Rahmen der Saison der Jagd findet die Exotische Handfeuerwaffe Falkenmond denn Weg zurück ins Spiel, der Fan-Favorit aus dem originalen Destiny. Ihr müsst mit Krähe zusammenarbeiten, um die Waffe wiederherzustellen und zu erhalten.

Darüber hinaus kehrt der Dungeon Prophezeiung zurück. Hier müsst ihr euch Horden von Besessenen stellen und zusammen mit anderen Hütern die Realität manipulieren, um komplexe Rätsel zu lösen.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite von Destiny 2.

Das denken wir:

Cool, dass Besitzer von Destiny 2 jetzt das Spiel auch auf Next-Gen-Konsolen zocken können. Mal sehen, wie sich das Spiel so auf der PS5 und der Xbox schlägt.