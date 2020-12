Die Nintendo Switch ist in den USA die meistverkaufte Konsole im November

in

Kürzlich wurde bekannt, dass im November in den USA keine Konsole öfter verkauft wurde als die Nintendo Switch.

Im November hat sich in der Welt der Videospiele fast alles um den Release der beiden Konsolen Xbox Series X und PS5 gedreht. Da möchte man eigentlich meinen, dass die neuen Konsolen häufiger verkauft wurden als die ältere Konkurrenz. Das ist jedoch nicht der Falll.

Im November wurde in Amerika nämlich keine andere Konsole häufiger verkauft als die Nintendo Switch. Laut des Marktforschungsinstituts NPD Group hat sich die Switch im November 2020 1,35 Millionen Mal verkauft.

Somit ist die Hybridkonsole zum 24. Mal in Folge die bestverkaufte Konsole eines Monats in den Vereinigten Staaten.

Der Erfolg der Switch ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen. So sollte man bedenken, dass die verfügbaren Xbox- und PS5-Konsolen stark begrenzt sind. Das ist bei der Switch aktuell nicht der Fall. Abgesehen davon wurde die Nintendo-Konsole im Rahmen des Black Fridays sehr günstig angeboten.

In einer Pressemitteilung erklärte Nick Chavez, Senior Vice President für Vertrieb und Marketing bei Nintendo of America: “Nintendo Switch bietet Kunden in dieser Weihnachtszeit ein einzigartiges Angebot mit der Möglichkeit, auf dem Fernseher oder tragbar im Handheld-Modus zu spielen.”

“Wir sehen weiterhin eine beispiellose Nachfrage nach Nintendo Switch und freuen uns, dass Menschen jeden Alters und jedes Gaming-Skill-Levels die Nintendo Switch in diesen Feiertagen und darüber hinaus erleben werden.”

Das denken wir:

Das ist wirklich sehr beeindruckend. Nintendo hat mit der Switch einmal mehr den richtigen Riecher bewiesen. Mal sehen, wie sich die Verkaufszahlen in den kommenden Monaten entwickeln, wenn die PS5 und die Xbox Series X wieder verfügbar sind.

