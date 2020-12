Die Steam-Winteraktion hat begonnen

in

Steam hat kürzlich den Winter-Sale mit zahlreichen Angeboten zu Tausenden von Titeln gestartet.

Natürlich gibt es auf Steam auch in diesem Jahr einen Winter-Sale mit zahlreichen Angeboten. Unter anderem könnt ihr Spiele wie Resident Evil 7, Quantum Break und Prey günstig abstauben. Nachfolgend findet ihr die entsprechenden Angebote.

Resident Evil 7

“Resident Evil 7 biohazard ist die nächste große Ausgabe der bekannten Resident Evil-Serie, die das Franchise auf neue Wege führt. Es geht auf seine Wurzeln zurück und öffnet die Tür für ein haarsträubendes Horror-Erlebnis. Die Serie begibt sich durch die Verwendung von Capcoms neuer RE Engine und mit einem Wechsel auf die Ichperspektive auf dramatisches Neuland. In Resident Evil 7 sind Spieler so tief wie nie im Spiel und der spannende Horror ist zum Greifen nah.”

Rabatt: 67%

Preis: 9,89 Euro

Zum Angebot

Quantum Break

“Der Bruchteil einer Sekunde reichte aus, um die Zeit selbst zu zersplittern und zwei Menschen aus der Bahn zu werfen. Sie veränderten sich und gewannen außergewöhnliche Fähigkeiten. Einer reist durch die Zeit und will sie unter seine Kontrolle bringen, der andere versucht, ihn mittels seiner neuen Fähigkeiten aufzuhalten – und die Zeit zu normalisieren. Beide haben mit unvorstellbaren Widrigkeiten zu kämpfen und müssen schwerwiegende Entscheidungen treffen, damit es überhaupt eine Zukunft gibt. Quantum Break ist einzigartig: teils knallhartes Videospiel, teils spannende Live-Action-Serie mit Starbesetzung, darunter Shawn Ashmore (Jack Joyce), Aidan Gillen (Paul Serene) und Dominic Monaghan (William Joyce). Mit Quantum Break zeigt Remedy Entertainment sich in Hochform: Die Geschichte sprüht vor Lebendigkeit, die Charaktere sind facettenreich und dramatische Wendungen halten die Spieler in Atem. Im Spiel getroffene Entscheidungen wirken sich auf den Ausgang dieser temporeichen Kombination von Videospiel und Fernsehserie aus – eine einzigartige Entertainmenterfahrung.”

Rabatt: 75%

Preis: 9,24 Euro

Zum Angebot

Prey

“In Prey erwachen Sie an Bord der Raumstation Talos I, die im Jahr 2032 um den Mond kreist. Sie sind der Hauptproband eines Experiments, das die Menschheit für immer verändern soll – aber etwas läuft fürchterlich schief. Die Raumstation wurde von feindseligen Außerirdischen überrannt und nun werden Sie gejagt. Während Sie sich den dunklen Geheimnissen der Talos I und Ihrer eigenen Vergangenheit stellen, müssen Sie vor allem eines: überleben! Dabei können Sie nur die Werkzeuge nutzen, die Sie auf der Station finden. Darüber hinaus helfen Ihnen nur Ihr Verstand, Ihre Waffen und bewusstseinsverändernde Fähigkeiten. Das Schicksal der Talos I und allen an Bord liegt in Ihren Händen.”

Rabatt: 70%

Preis: 8,99 Euro

Zum Angebot

Alle weiteren Angebote findet ihr über diesen Link.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Steam” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Da sind ein paar richtig gute Angebote dabei. Wer auf der Suche nach einem neuen PC-Spiel ist, der sollte sich die Angebote auf jeden Fall mal genauer ansehen.