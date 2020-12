Doom Eternal erscheint am 8. Dezember für Nintendo Switch

Kürzlich wurde angekündigt, dass Doom Eternal für die Switch am 8. Dezember erscheint.

Erst vor wenigen Tagen berichteten wir darüber, dass die Switch-Version des Ego-Shooters nicht eingestellt wurde. Auslöser für die Anname, dass das Spiel nicht mehr auf der Nintendo-Konsole erscheint, waren Stornierungen von Vorbestellungen. Der Grund für die Stornierungen: Die Switch-Version erscheint nur in digitaler Form.

Mittlerweile wurde auch der Release-Termin angekündigt. So soll das Spiel am 8. Dezember als Digital-Download erscheinen. Diese Version wurde in Zusammenarbeit mit dem Studio Panic Button entwickelt. Panic Button ist unter anderem auch für die Switch-Ports von Doom (2016), Wolfenstein 2: The New Colossus und Wolfenstein: Youngblood verantwortlich.

Auf der Nintendo Switch könnt ihr via Bewegungssteuerung Zielen. Zudem dürft ihr im Battle-Modus, einem 2v1-Multiplayer-Modus, eure Skills auf die Probe stelle. Hier muss sich ein Slayer mit zwei spielergesteuerten Dämonen in einem Best-of-Five-Match messen.

Seht euch hier den Trailer der Switch-Version an:

Doom Eternal wurde bereits im März auf PS4, Xbox One und PC veröffentlicht.

Das denken wir:

Gut, dass das Spiel endlich für die Switch erscheint – wenn auch nur in digitaler Form.